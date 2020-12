Infortunio alla caviglia sinistra: Mertens esce in lacrime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dries Mertens ha abbandonato al 16esimo minuto il big match tra Inter e Napoli per un Infortunio alla caviglia sinistra. L’attaccante belga ha lasciato il campo in lacrime e con la caviglia molto gonfia. Al suo posto è entrato Andrea Petagna. L’Infortunio di Mertens si aggiunge a quello di Osimhen. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Driesha abbandonato al 16esimo minuto il big match tra Inter e Napoli per un. L’attaccante belga ha lasciato il campo ine con lamolto gonfia. Al suo posto è entrato Andrea Petagna. L’disi aggiunge a quello di Osimhen. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Mertens, infortunio alla caviglia in Inter-Napoli: fuori al 16' tra le lacrime - NCN_it : SKY - MERTENS, OUT DOPO 16': INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA SINISTRA #Mertens #infortunio #cavigliasinistra #InterNapoli - SeEarn : SKY - MERTENS, OUT DOPO 16': INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA SINISTRA #Mertens #infortunio #cavigliasinistra #InterNapoli - sportli26181512 : Infortunio Mertens: esce in lacrime durante Inter-#Napoli: Distorsione alla caviglia per il belga: ora Gattuso teme… - NCN_it : INTER-NAPOLI, INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA PER MERTENS -