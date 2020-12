Influencer 21enne pugnala la madre e poi le strappa il cuore dal petto mentre è ancora viva

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Hato suae poi le ha estratto ile altri organiera”. È questa la ricostruzione emersa in tribunale durante un’udienza del processo che vede imputata Anna Leikovic, 21 anni,e studentessa di medicina moldava, con l’accusa di omicidio volontario.La vittima è Praskovya Leikovic, 40 anni. A riferire la vicenda avvenuta a Comrat, in Moldavia, è il tabloid britannico Mirror, che cita il quotidiano locale Komsomolskaya Pravda, che riporta fonti di polizia: la ragazza ha estratto gli organi interni dal corpo dellaagonizzante, compresi i polmoni e l’intestino, con un coltello da cucina; poi ha fatto una doccia ed è andata ad un appuntamento con un ragazzo. La giovane è “accusata di un crimine ...

Ultime Notizie dalla rete : Influencer 21enne

“Ha pugnalato sua madre e poi le ha estratto il cuore e altri organi mentre era ancora viva”. È questa la ricostruzione emersa in tribunale durante un’udienza del processo che vede imputata Anna Leiko ...La storia è raccontata dal tabloid inglese Daily Mail e ripresa in Italia da Dagospia, ed ha come inquietante protagonista tale Anna Leikovic, una 21enne modella/influencer proveniente appunto dall’ex ...