Infiltrazioni mafiose | Roma a rischio | e i romani sono sempre più poveri

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)balza in testa: “Città ad alto”. Il rapporto Eurispes attribuisce un indice medio alto di permeabilità del tessuto produttivo agli affari delle cosche. L’economia sembra esserepiù in mano ai clan. I boss hanno liquidità straordinarie. Il settore immobiliare corre il pericolo di maggiore inquinamento: è quanto emerge dai dati del rapporto-nipiù: i dati del rapporto Caritas Secondo il Rapporto Caritas, distribuito il 345% in più di cibo per bisognosi. In un solo mese la consegna di pacchi alimentari è aumentata del 600 per cento, i pasti in mensa del 50%Impennata di domande di assistenza nell’86% delle parrocchie in città. Chiedono aiuto pensionati ma anche disoccupati, precari e ...