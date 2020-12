Indagato il braccio destro di Alberto Genovese, Daniele Leali: avrebbe fornito la droga per le feste (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Indagato il braccio destro di Alberto Genovese, Daniele Leali. Daniele Leali, ritenuto il braccio destro di Alberto Genovese, è Indagato dalla procura di Milano. Secondo le accuse avrebbe fornito la droga che circolava durante le feste a “Terrazza sentimento”, la lussuosa casa di Genovese nel centro di Milano in cui l’imprenditore digitale avrebbe drogato e stuprato una ragazza di 18 anni. Leali al momento si trova a Bali: il suo rientro in Italia è previsto la prossima settimana. “Sono tranquillo e sereno, sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ildi, ritenuto ildi, èdalla procura di Milano. Secondo le accuselache circolava durante lea “Terrazza sentimento”, la lussuosa casa dinel centro di Milano in cui l’imprenditore digitaleto e stuprato una ragazza di 18 anni.al momento si trova a Bali: il suo rientro in Italia è previsto la prossima settimana. “Sono tranquillo e sereno, sono ...

