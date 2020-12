Inchiesta Vagli | perquisizioni e cinque arresti | ai domiciliari il vicesindaco Puglia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dalle 9 di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria in varie località della provincia di Lucca, di Massa e di Reggio Emilia da parte delle forze dell'ordine della provincia di ...

IlTirrenoLucca : Al centro dell'inchiesta il sistema di potere creato dall'attuale vicesindaco Mario Puglia -

Al centro dell'inchiesta il sistema di potere creato dall'attuale vicesindaco Mario Puglia. Si procede per associazione a delinquere, corruzione, truffa, falso ideologico, abuso di ufficio, turbativa ...Cinque ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e perquisizioni in uffici pubblici e privati e in abitazioni tra la Garfagnana e la provincia di Massa. Un nuovo capitolo dell’inchiesta coordinat ...