Incentivi auto 2021, c’è l’accordo. Stanziati 420 milioni di euro, di cui 120 per le elettriche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il nefasto 2020, che ha affossato il mercato italiano dell’auto con oltre mezzo milione di vetture in meno rispetto ai livelli del 2019, il settore automotive può tirare un sospiro di sollievo: è stato infatti raggiunto l’agognato accordo all’interno del Governo per gli ecoIncentivi a sostegno del settore. Come riportato in una nota della commissione Attività produttive, si prevedono “fondi per 250 milioni di euro per il termico, 120 milioni di euro per l’elettrico (che si sommano ai 370 milioni di euro già Stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli alla spina a 490 mln) e 50 milioni al commerciale (prevedendo 10 milioni destinati interamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il nefasto 2020, che ha affossato il mercato italiano dell’con oltre mezzo milione di vetture in meno rispetto ai livelli del 2019, il settoremotive può tirare un sospiro di sollievo: è stato infatti raggiunto l’agognato accordo all’interno del Governo per gli ecoa sostegno del settore. Come riportato in una nota della commissione Attività produttive, si prevedono “fondi per 250diper il termico, 120diper l’elettrico (che si sommano ai 370digiàportando i fondi per ilper i veicoli alla spina a 490 mln) e 50al commerciale (prevedendo 10destinati interamente ...

