In Italia 17.572 nuovi casi e 680 morti. Il tasso di positività scende all’8,8% I numeri in Italia|Nel mondo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 16 dicembre. Più contagi con più tamponi, ma il tasso di positività scende all’8,8% ed è come a fine ottobre. Più colpito il Veneto (+3.817 positivi). Diminuiscono le vittime: solo la Basilicata non registra decessi Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 16 dicembre. Più contagi con più tamponi, ma ildi,8% ed è come a fine ottobre. Più colpito il Veneto (+3.817 positivi). Diminuiscono le vittime: solo la Basilicata non registra decessi

