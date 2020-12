In Germania record di vittime Covid nel primo giorno di lockdon | sono 952

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Numerodi decessi legati al-19 in, neldel lockdown parziale annunciato dalla cancelliera, Angela Merkel. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, i morti nelle ultime 24 orestati 952, mentre i nuovi contagi 27.728. Il precedentedi, su base giornaliera, era stato di 598. Il Paese è entrato oggi in lockdown nazionale, fino al 10 gennaio, nel tentativo di contenere l’impatto della seconda ondata della pandemia.

Il Sole 24 ORE

Giornata nera quella di ieri sul fronte dei contagi e dei morti da covid in tutto il mondo ieri. Ma in particolare negli Usa, in Germania e in Inghilterra dove da oggi scatta il lockdown totale a Lond ...I nuovi positivi al virus sono invece 27728. Qualche giorno fa Merkel aveva annunciato restrizioni fino al 10 gennaio ...