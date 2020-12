“In Gb nessuno stand petaloso, ma il sovranista Johnson ha già vaccinato 140mila persone” ironizza la Meloni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un post come sempre duro, ma puntualmente venato da un humor sarcastico e pungente quello di Giorgia Meloni la quale, rispetto alla tempistica del piano vaccini scrive che “L’irresponsabile Governo britannico guidato dal sovranista conservatore Boris Johnson ha già dato avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid e in una settimana sono già stati fatti 140.000 vaccini, partendo da anziani e operatori sanitari”. Meloni: “Manco uno stand petaloso, niente banchi a rotelle o monopattini: che vergogna!” Quindi, dando fondo ad una fine ironia, la leader di Fratelli d’Italia aggiunge: “Manco uno stand petaloso hanno allestito questi barbari sovranisti, niente banchi a rotelle e monopattini. Che vergogna! Meno male che in Italia ad affrontare la pandemia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un post come sempre duro, ma puntualmente venato da un humor sarcastico e pungente quello di Giorgiala quale, rispetto alla tempistica del piano vaccini scrive che “L’irresponsabile Governo britannico guidato dalconservatore Borisha già dato avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid e in una settimana sono già stati fatti 140.000 vaccini, partendo da anziani e operatori sanitari”.: “Manco uno, niente banchi a rotelle o monopattini: che vergogna!” Quindi, dando fondo ad una fine ironia, la leader di Fratelli d’Italia aggiunge: “Manco unohanno allestito questi barbari sovranisti, niente banchi a rotelle e monopattini. Che vergogna! Meno male che in Italia ad affrontare la pandemia ...

