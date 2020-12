In Europa la Lega si astiene sul Recovery, Meloni a favore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il pacchetto economico anti-covid, licenziato dagli Stati membri (Consiglio europeo) la scorsa settimana, passa il test anche al Parlamento europeo. Oggi la plenaria approva Recovery fund e il bilancio pluriennale dell’Ue – in tutto 1800mld di euro - a larga maggioranza. Votano a favore anche gli eletti di Fratelli d’Italia (tranne che sull’introduzione di nuove risorse proprie, tasse su digitale, carbone, transazioni finanziarie), mentre i leghisti si astengono e duellano con il M5s. Sì dell’aula anche al regolamento che condiziona l’erogazione dei fondi Ue al rispetto dello stato di diritto, sebbene sia stato ‘sospeso’ dal Consiglio Europeo fino a sentenza della Corte di giustizia europea: la risoluzione approvata tenta di correggere il tiro, ma ci riesce a metà. In sostanza, il testo approvato dall’Europarlamento chiede che la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il pacchetto economico anti-covid, licenziato dagli Stati membri (Consiglio europeo) la scorsa settimana, passa il test anche al Parlamento europeo. Oggi la plenaria approvafund e il bilancio pluriennale dell’Ue – in tutto 1800mld di euro - a larga maggioranza. Votano aanche gli eletti di Fratelli d’Italia (tranne che sull’introduzione di nuove risorse proprie, tasse su digitale, carbone, transazioni finanziarie), mentre i leghisti si astengono e duellano con il M5s. Sì dell’aula anche al regolamento che condiziona l’erogazione dei fondi Ue al rispetto dello stato di diritto, sebbene sia stato ‘sospeso’ dal Consiglio Europeo fino a sentenza della Corte di giustizia europea: la risoluzione approvata tenta di correggere il tiro, ma ci riesce a metà. In sostanza, il testo approvato dall’rlamento chiede che la ...

