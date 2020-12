In Campania 900 contagi nelle ultime 24 ore | in calo l’indice di positività I decessi sono 34

dariocurcio5 : Torna a salire il numero di positivi al coronavirus in Campania ma con più tamponi effettuati: 900 i nuovi contagi,… - Adnkronos : Covid Campania, 900 contagi e 34 morti: il bollettino - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #campania 16/12 Diagnosi 900 (Ieri 647) Decessi 34 Guariti 2904 Ti +1 Ricoveri -19 Tamponi 14757 6.10%pos (I… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: +900 nuovi contagi su quasi 15mila tamponi - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 900 contagiati e 34 morti: l'indice di positività scende al 6,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 900

Sono 900 i positivi al Covid di oggi, 16 dicembre, secondo il Bollettino diffuso dall’ Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 14.757, in aumento rispetto a ieri.Continua a scendere l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 900 positivi su 14.757 tamponi effettuati, 253 in più di ieri ma con 6.316 tamponi in più processati ...