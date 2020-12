In arrivo anticipi per 116 milioni agli agricoltori toscani

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono inper 116di euro. In linea con quanto prevede le Commissione europea, che dà la possibilità di erogareentro il 30 novembre sulle domande PAC (Politica Agricola Comune) e PSR (Programma di Sviluppo Rurale) presentate entro il 10 luglio scorso, la giunta regionale ha dato indicazione ad ARTEA, (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura), di utilizzare questa possibilità nella misura più ampia. “Questo è un momento duro e complicato anche per il mondo dell’agricoltura”, ha detto la vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi. “Chiavi del nostro lavoro sono e saranno la rapidità e l’efficienza di intervento ed è stato naturale per questo motivo cogliere l’opportunità offertaci ...