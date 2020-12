«I’m Your Woman»: il thriller con la Signora Maisel tiene con il fiato sospeso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È da un po’ di tempo che Rachel Brosnahan sembra voler dimostrare a sé stessa e agli altri di non essere solo la fantastica signora Maisel. Ci ha provato con 50 States of Fright, la miniserie di Quibi diretta da Sam Raimi nella quale interpretava una zombie assassina, e ci riprova oggi con I’m Your Woman, il film diretto da Julia Hart per Amazon Prime Video che la vede non solo nel ruolo di protagonista, ma anche in quello di produttrice esecutiva. La storia, ambientata nell’America degli anni Settanta, vede Brosnahan nei panni di Jean, una casalinga di provincia che si troverà improvvisamente a fare i conti con un bambino da accudire e con un’improvvisa fuga nel cuore della notte da gestire. https://www.youtube.com/watch?v=fAveuCPBYSw Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È da un po’ di tempo che Rachel Brosnahan sembra voler dimostrare a sé stessa e agli altri di non essere solo la fantastica signora Maisel. Ci ha provato con 50 States of Fright, la miniserie di Quibi diretta da Sam Raimi nella quale interpretava una zombie assassina, e ci riprova oggi con I’m Your Woman, il film diretto da Julia Hart per Amazon Prime Video che la vede non solo nel ruolo di protagonista, ma anche in quello di produttrice esecutiva. La storia, ambientata nell’America degli anni Settanta, vede Brosnahan nei panni di Jean, una casalinga di provincia che si troverà improvvisamente a fare i conti con un bambino da accudire e con un’improvvisa fuga nel cuore della notte da gestire. https://www.youtube.com/watch?v=fAveuCPBYSw

