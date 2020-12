Il voto, il ‘governo ponte’ o Mattarella che ‘indica la strada’: le 3 idee (diverse) di Berlusconi, Meloni e Salvini in caso di crisi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una spinge per tornare subito al voto, l’altro apre a un “governo ponte” di centrodestra con pochi punti di programma per traghettare il Paese alle urne, un altro ancora non chiude a una nuova maggioranza e ai “responsabili“, visto che tocca a Sergio Mattarella indicare la strada. Che nel centrodestra avessero idee completamente diverse nel caso in cui dovesse davvero verificarsi una crisi di governo era già noto. Adesso però arriva una conferma plastica, visto Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sono stati interpellati sul punto alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Il leader della Lega, come fa da alcuni giorni, ha alternato chiusure nette a eventuali governissimi a timide aperture per esecutivi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una spinge per tornare subito al, l’altro apre a un “governo ponte” di centrodestra con pochi punti di programma per traghettare il Paese alle urne, un altro ancora non chiude a una nuova maggioranza e ai “responsabili“, visto che tocca a Sergioindicare la strada. Che nel centrodestra avesserocompletamentenelin cui dovesse davvero verificarsi unadi governo era già noto. Adesso però arriva una conferma plastica, visto Matteo, Giorgiae Silviosono stati interpellati sul punto alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Il leader della Lega, come fa da alcuni giorni, ha alternato chiusure nette a eventuali governissimi a timide aperture per esecutivi di ...

guglielmopicchi : Governo e Conte sono bolliti. Serve governo di centrodestra, con o senza il voto. Ma questi incapaci devono andarsene. - Agenzia_Italia : Fico avverte: 'La caduta del governo porterebbe al voto' - Mov5Stelle : ??QUELLO DI OGGI NON È UN VOTO SUL MES?? Bisogna dirlo in maniera chiara: questo non è un voto per attivare il Mes… - JunipersV : RT @Adnkronos: #Meloni: 'Se crisi governo #Conte la strada maestra è il voto' - nicola_vecchio : RT @Adnkronos: #Meloni: 'Se crisi governo #Conte la strada maestra è il voto' -

