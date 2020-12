Il vaccino anti Covid arriva prima? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto in anticipo. La data di metà gennaio finora annunciata sembra a tanti troppo lontana e gli stati europei puntano a far partire prima la campagna vaccinale anti Covid. Anziché il 29, ci sarà il 21, lunedì, la riunione dell’Ema per l’approvazione del vaccino Pfizer. Se questa arriverà le prime dosi del vaccino potrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto in anticipo. La data di metà gennaio finora annunciata sembra a tanti troppo lontana e gli stati europei puntano a far partire prima la campagna vaccinale anti Covid. Anziché il 29, ci sarà il 21, lunedì, la riunione dell’Ema per l’approvazione del vaccino Pfizer. Se questa arriverà le prime dosi del vaccino potrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno.

