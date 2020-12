Il trailer del documentario su Billie Eilish (Di mercoledì 16 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=sf2EzBQiTr8 A soli 17 anni la cantante Billie Eilish ha raccolto 141 nomination, 5 Grammy Awards, 137 milioni di follower sui social media e 55 miliardi di streaming. Sono questi i numeri impressionanti snocciolati nel trailer del documentario su di lei The World’s A Little Blurry, una produzione Apple Tv+ che vedremo da febbraio. Come svelato nella clip diffusa in queste ore, l’obiettivo immortala l’artista sia durante i concerti e i premi musicali sia nei momenti privati, mentre si dedica alla sua famiglia o raggiunge traguardi importanti e personalissimi come la patente di guida. Diretto da R. J. Cutler, regista noto per il documentario The September Issue e la serie Nashville, questo lavoro vuole mostrare il volto inedito di Billie ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=sf2EzBQiTr8 A soli 17 anni la cantanteha raccolto 141 nomination, 5 Grammy Awards, 137 milioni di follower sui social media e 55 miliardi di streaming. Sono questi i numeri impressionanti snocciolati neldelsu di lei The World’s A Little Blurry, una produzione Apple Tv+ che vedremo da febbraio. Come svelato nella clip diffusa in queste ore, l’obiettivo immortala l’artista sia durante i concerti e i premi musicali sia nei momenti privati, mentre si dedica alla sua famiglia o raggiunge traguardi importanti e personalissimi come la patente di guida. Diretto da R. J. Cutler, regista noto per ilThe September Issue e la serie Nashville, questo lavoro vuole mostrare il volto inedito di...

0bitoUchiha_ : AAAAAAAAAA HO APPENA VISTO IL TEASER TRAILER DI MHA 5 E HO DA DIRE SOLO UNA COSA: SHINSOOOOOOOOOOU okay ho trovato… - DucaAlfio : @ilBarby Ai tempi. Il trailer, se ricordo, era meglio del film - Roma_H_24 : Margherita Buy, l'attrice del quartiere nel film di Natale di Sky: ecco il trailer - - MrzFiordaliso : RT @GreenMovieFilm: Oggi presentiamo il trailer di Mora Mora di Valerio Orfeo. Un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar… - Ecoincitta : RT @GreenMovieFilm: Oggi presentiamo il trailer di Mora Mora di Valerio Orfeo. Un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar… -