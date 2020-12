Il «sospeso»: dai giocattoli aitamponi solidali. Tutto il bene che si può fare a Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La tradizione del «sospeso» è napoletana e vecchia di secoli. In principio fu il caffè che a Napoli si lascia pagato, dopo aver bevuto il proprio, per chi non se lo può permettere. Dalla tazzina si è passati alla cena, alla spesa e, in tempi di Covid, anche al tampone. L’obiettivo è sempre lo stesso, fare del bene, e le iniziative si moltiplicano all’avvicinarsi del Natale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La tradizione del «sospeso» è napoletana e vecchia di secoli. In principio fu il caffè che a Napoli si lascia pagato, dopo aver bevuto il proprio, per chi non se lo può permettere. Dalla tazzina si è passati alla cena, alla spesa e, in tempi di Covid, anche al tampone. L’obiettivo è sempre lo stesso, fare del bene, e le iniziative si moltiplicano all’avvicinarsi del Natale.

Fare del bene con il "regalo sospeso"

Un 'regalo sospeso' da donare a quelle famiglie che trascorreranno un Natale particolarmente difficile anche a causa degli effetti economici provocati dalla pandemia. Nell'ambito dell'iniziativa ...