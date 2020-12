Il silenzio dell’acqua anticipazioni del 16 dicembre: Grande finale di stagione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella bellissima serie de Il silenzio dell’acqua arriva l’ultima puntata, il Grande finale di stagione che tutti i telespettatori, che si sono innamorati di questa serie, stavano aspettando. Su Canale 5 alle ore 21.15 se ne vedranno delle belle. I misteri che sono stati portati avanti fino all’ultima puntata a verranno finalmente sciolti. I famosi attori Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che sono i protagonisti di questa serie, ci terranno ancora per una serata incollati davanti lo schermo della televisione. Nel corso della serie l’argomento deli duplice omicidio di Castel Marcino ha rivelato dettagli molto inaspettati. I Vice questori Luisa Ferrari e Andrea Baldini si concentreranno a trovare l’ultimo tassello del puzzle. Continuano le domande su chi ha ucciso Sara e suo figlio Luca. Elio, che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella bellissima serie de Ilarriva l’ultima puntata, ildiche tutti i telespettatori, che si sono innamorati di questa serie, stavano aspettando. Su Canale 5 alle ore 21.15 se ne vedranno delle belle. I misteri che sono stati portati avanti fino all’ultima puntata a verranno finalmente sciolti. I famosi attori Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che sono i protagonisti di questa serie, ci terranno ancora per una serata incollati davanti lo schermo della televisione. Nel corso della serie l’argomento deli duplice omicidio di Castel Marcino ha rivelato dettagli molto inaspettati. I Vice questori Luisa Ferrari e Andrea Baldini si concentreranno a trovare l’ultimo tassello del puzzle. Continuano le domande su chi ha ucciso Sara e suo figlio Luca. Elio, che è ...

