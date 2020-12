Il Silenzio dell’Acqua 3 si farà?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La fiction di Canale5 Il2 è terminata, dopo una stagione breve, ma particolarmente tormentata, che ne ha visto il debutto il venerdì sera – giornata in cui storicamente non va in onda la serialità – e lo spostamento al mercoledì dalla seconda settimana di messa in onda. Nonostante un impegno produttivo notevole e due nomi di richiamo come quelli di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, la serie non ha avuto il successo sperato, perdendo parecchi spettatori rispetto alla prima stagione, che era andata in onda ad inizio 2019. Il3 ci sarà? Gli ascolti non pienamente soddisfacenti de Il2 non sono un elemento sufficiente per determinare la “morte” della fiction. Molte le critiche positive infatti ricevute da Mediaset per questo ...