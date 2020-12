Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà? Gli ascolti non lasciano ben sperare ma Ambra Angiolini sì (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà oppure no? Il momento di farsi questa domanda è arrivato proprio perché questa sera andrà in onda il finale della seconda stagione e questo significa che i fan avranno finalmente il nome dell’assassino e dovranno salutare Andrea e Luisa, ma quello di oggi sarà un addio o solo un arrivederci? Mai come quest’anno è lecito farsi questa domanda perché i dubbi su un possibile rinnovo sono davvero tanti per via degli ascolti che sono stati davvero bassissimi. Ovvio la colpa non è tutta della serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti bensì dalla linea editoriale del Biscione sempre più propensa a trash e urla e poco a qualcosa di concreto e “seriale”. E allora quale sarà il futuro della serie? Il Silenzio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il3 cioppure no? Il momento di farsi questa domanda è arrivato proprio perché questa sera andrà in onda il finale della seconda stagione e questo significa che i fan avranno finalmente il nome dell’assassino e dovranno salutare Andrea e Luisa, ma quello di oggiun addio o solo un arrivederci? Mai come quest’anno è lecito farsi questa domanda perché i dubbi su un possibile rinnovo sono davvero tanti per via degliche sono stati davvero bassissimi. Ovvio la colpa non è tutta della serie cone Giorgio Pasotti bensì dalla linea editoriale del Biscione sempre più propensa a trash e urla e poco a qualcosa di concreto e “seriale”. E allora qualeil futuro della serie? Il...

zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua 2 anticipazioni ultima puntata in onda stasera su Canale 5 - #Silenzio #dell’Acqua… - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 16 dicembre 2020. Ultimi appuntamenti con «L’Alligatore» e «Il Silenzio dell’Acqu… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Domani ultima imperdibile puntata della #fiction IL SILENZIO DELL'ACQUA 2. Baldini dovrà spiegare cosa è successo con Elio… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Le prime 3 puntate de 'IL SILENZIO DELL'ACQUA ' potete rivederle su @MediasetPlay dove la serie raggiunge 1.175.000 visual… - LibriAmati : RT @DrogoOrtiz: #InBiancoENero 'Entrambi hanno ascoltato in silenzio l'acqua, che per loro non era solo acqua, ma la voce della vita, la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio dell’Acqua IL SILENZIO DELL'ACQUA 2 | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 16 dicembre Zazoom Blog