Il silenzio dell’acqua 2 streaming e diretta tv | dove vedere l’ultima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, su Canale 5 va in ondade Il2, la seconda stagione della fiction che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Maè possibilela quarta e ultimade Il2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv...