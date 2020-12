Il silenzio dell’acqua 2 | il finale di stagione | come finisce la fiction

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)(ildi) laIl2 in onda stasera – 16 dicembre 2020 – su Canale 5? Nella quarta e ultima puntata della serie tv, divisa (sempre) in due episodi: 7 e 8, vedremo finalmente chi ha ucciso Sara e Luca. Nelle scorse puntate, l’interesse di Andrea Baldini e Luisa Ferrari si è concentrato anzitutto su Rocco. Ma l’ex marito di Sara e padre di Luca e Giulia ha dimostrato che, malgrado il suo carattere scontroso e qualche ombra nel passato, non avrebbe mai potuto fare del male alla sua famiglia. Durante le indagini l’attenzione degli inquirenti si è spostata su altri sospettati. Primo fra tutti Sergio, ma poi anche gli zii di Giulia e infine l’ambiguo Elio. Sarà il vero padre di Matteo ed ex di ...