Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni ultima puntata: Luisa e la verità su Andrea (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giunge al termine mercoledì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 Il silenzio dell’acqua 2, la fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. È il momento della verità per i loro personaggi, Luisa e Andrea, che non solo si trovano a fare i conti con la natura del loro rapporto ma anche con le indagini sulla morte di Sara e Luca. Ecco che cosa accadrà nella quarta e ultima, attesissima puntata. Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni trama ultima puntata Andrea nega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile? Luisa deve scoprire la verità sul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giunge al termine mercoledì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 Il2, la fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. È il momento dellaper i loro personaggi,, che non solo si trovano a fare i conti con la natura del loro rapporto ma anche con le indagini sulla morte di Sara e Luca. Ecco che cosa accadrà nella quarta e, attesissima. Il2,tramanega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile?deve scoprire lasul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca ...

