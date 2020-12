Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni ultima puntata: Luisa e la verità su Andrea (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giunge al termine mercoledì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 Il silenzio dell’acqua 2, la fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. È il momento della verità per i loro personaggi, Luisa e Andrea, che non solo si trovano a fare i conti con la natura del loro rapporto ma anche con le indagini sulla morte di Sara e Luca. Ecco che cosa accadrà nella quarta e ultima, attesissima puntata. Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni trama ultima puntata Andrea nega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile? Luisa deve scoprire la verità sul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giunge al termine mercoledì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 Il2, la fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. È il momento dellaper i loro personaggi,, che non solo si trovano a fare i conti con la natura del loro rapporto ma anche con le indagini sulla morte di Sara e Luca. Ecco che cosa accadrà nella quarta e, attesissima. Il2,tramanega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile?deve scoprire lasul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca ...

SerieTvserie : Ci saranno nuove stagioni de L’Alligatore e de Il Silenzio dell’Acqua? - tvblogit : Ci saranno nuove stagioni de L’Alligatore e de Il Silenzio dell’Acqua? - MutiLeonilde : RT @cheTVfa: #IlSilenzioDellAcqua – 16 dicembre 2020 | ANTICIPAZIONI quarta ed ultima puntata - cheTVfa : #IlSilenzioDellAcqua – 16 dicembre 2020 | ANTICIPAZIONI quarta ed ultima puntata - arlcobain : ho finalmente iniziato la seconda stagione del silenzio dell'acqua e sono in lutto per la sigla, non ci sono più i… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua IL SILENZIO DELL'ACQUA 2 | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 16 dicembre Zazoom Blog