Il Segreto, anticipazioni: ALICIA coinvolta in un attentato!!! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto non mancheranno attimi di forte tensione. Uno di questi avrà come protagonista ALICIA Urrutia (Roser Tapias) che, per via delle sue posizioni in favore della Repubblica, diventerà un facile bersaglio degli Arcangeli, la “setta” che si formerà per tutelare (con la violenza) il regime spagnolo del periodo. La storyline che si verrà a creerà sarà quindi contraddistinta da un attentato a La Puebla. Scopriamo insieme che cosa succederà… Il Segreto, news: chi sono gli Arcangeli Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che la prima persona che avrà dei contatti con gli Arcangeli sarà don Filiberto (Andres Suarez). Quest’ultimo verrà infatti sequestrato dai “rivoltosi”, che lo spingeranno a unirsi alla loro causa (invece di farsi giustizia da ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle ultime puntate italiane de Ilnon mancheranno attimi di forte tensione. Uno di questi avrà come protagonistaUrrutia (Roser Tapias) che, per via delle sue posizioni in favore della Repubblica, diventerà un facile bersaglio degli Arcangeli, la “setta” che si formerà per tutelare (con la violenza) il regime spagnolo del periodo. La storyline che si verrà a creerà sarà quindi contraddistinta da un attentato a La Puebla. Scopriamo insieme che cosa succederà… Il, news: chi sono gli Arcangeli Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati allesapete già che la prima persona che avrà dei contatti con gli Arcangeli sarà don Filiberto (Andres Suarez). Quest’ultimo verrà infatti sequestrato dai “rivoltosi”, che lo spingeranno a unirsi alla loro causa (invece di farsi giustizia da ...

infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 16 dicembre 2020: Donna Begona convince Ignacio, ma non Manuela! - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre 2020 - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 16 dicembre: Manuela non si fida di donna Begoña - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Emilia riprende gli affari di famiglia - #Segreto #anticipazioni: #Emilia - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 16 dicembre 2020: Flo decide di aiutare Katie ma in Segreto! -