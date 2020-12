Il sangue di San Gennaro rimane solido, il miracolo non si ripete: cosa succederà adesso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi, 16 dicembre 2020, nella messa delle ore 9:00, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto, ma è rimasto solido. cosa succederà adesso miracolo di San Gennaro: il sangue è rimasto solidoIl miracolo di San Gennaro non si ripete. Non è successo stamattina, 16 dicembre: è questa l’ultima delle tre date in cui solitamente si ripete il miracolo. Eppure, stamattina il sangue non si è liquefatto. Ad annunciarlo è l’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio. Le sue dichiarazioni arrivano al termine della Messa celebrata questa mattina alle ore 9:00: “Quando ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi, 16 dicembre 2020, nella messa delle ore 9:00, ildi Sannon si è liquefatto, ma è rimastodi San: ilè rimastoIldi Sannon si. Non è successo stamattina, 16 dicembre: è questa l’ultima delle tre date in cui solitamente siil. Eppure, stamattina ilnon si è liquefatto. Ad annunciarlo è l’abate della Cappella di Sandel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio. Le sue dichiarazioni arrivano al termine della Messa celebrata questa mattina alle ore 9:00: “Quando ...

virginiaraggi : Questa mattina a San Basilio per partecipare al progetto itinerante di Solidarietà Con-divisa, DonatoriNati della P… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - peppe844 : RT @perchetendenza: 'San Gennaro': Perché non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del suo sangue atteso nella giornata di oggi, u… - maxxxks : RT @markorusso69: Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo Gravissimo - CarlottaMarche7 : RT @markorusso69: Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo Gravissimo -