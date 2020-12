Il sangue di San Gennaro non si scioglie, niente miracolo: cosa è successo in passato? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il sangue di San Gennaro non si scioglie. Secondo la tradizione il mancato miracolo è simbolo di un presagio. L’antropologo Marino Niola sul mancato miracolo laico ha confessato: «Ha sconfitto peste e colera, Napoli ci contava. Un cattivo presagio è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora». >> Il Santo del giorno 11 Novembre: San Martino di Tours Il sangue di San Gennaro non si scioglie Marino Niola, antropologo della contemporaneità e direttore del MedEatResearch dell’Università Suor Orsola Benincasa spiega al Blog Online Huffington Post Italia cosa c’è dietro al miracolo di San Gennaro. Il Professore al Santo ci ha dedicato scritti e studi e ha affermato: «Quando il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi Sannon si. Secondo la tradizione il mancatoè simbolo di un presagio. L’antropologo Marino Niola sul mancatolaico ha confessato: «Ha sconfitto peste e colera, Napoli ci contava. Un cattivo presagio è l’ultimadi cui abbiamo bisogno ora». >> Il Santo del giorno 11 Novembre: San Martino di Tours Ildi Sannon siMarino Niola, antropologo della contemporaneità e direttore del MedEatResearch dell’Università Suor Orsola Benincasa spiega al Blog Online Huffington Post Italiac’è dietro aldi San. Il Professore al Santo ci ha dedicato scritti e studi e ha affermato: «Quando il ...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - SkyTG24 : Il prodigio di #SanGennaro non si ripete: il sangue non si scioglie - babyzenzy : RT @Dio: Qui ancora niente, stavolta è difficile. Servono più commenti con AMEN, presto! - pat7331 : RT @UAAR_it: Stavolta il 'sangue' di san Gennaro non si è sciolto, il nostro invece ribolle per i privilegi che anche in tempo di crisi ven… -