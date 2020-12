Il Recovery fund deve sostenere cibo e agroecologia (Di giovedì 17 dicembre 2020) A quanto pare il 2021 sarà un anno cruciale per la lotta alla crisi climatica, a maggior ragione perché tale lotta dovrà essere anche la principale strategia di uscita dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria. È la strada che ha scelto di intraprendere l’Ue con il lancio del programma NextGenerationUE, e della Recovery and Resilience Facility. Recupero (Recovery) e resilienza (resilience) sono parole che Slow Food conosce e pratica da anni: attorno a questi due concetti infatti è cresciuta la rete … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 dicembre 2020) A quanto pare il 2021 sarà un anno cruciale per la lotta alla crisi climatica, a maggior ragione perché tale lotta dovrà essere anche la principale strategia di uscita dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria. È la strada che ha scelto di intraprendere l’Ue con il lancio del programma NextGenerationUE, e dellaand Resilience Facility. Recupero () e resilienza (resilience) sono parole che Slow Food conosce e pratica da anni: attorno a questi due concetti infatti è cresciuta la rete … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

