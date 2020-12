Il primario del Cotugno: «La terza ondata arriverà a Capodanno, il governo ha fatto scelte sbagliate» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I positivi, in Campania, calano (ma a fronte di pochi tamponi) ma ancora troppo lentamente e la folla in strada non lascia presagire nulla di buono. Repubblica Napoli riporta le parole preoccupate di Elio Manzillo, primario dell’ottava divisione infettivologica del Cotugno. «La terza ondata che arriverà già nei giorni a cavallo di Capodanno, quando torneranno le richieste di ricoveri al pronto soccorso e noi dovremo capire come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati». Manzillo punta l’indice verso il governo: «Ha fatto scelte sbagliate, e ora prova a rimediare con altre restrizioni. Ma scusate, nel momento in cui si è data la possibilità di uscire e fare shopping, era prevedibile che si verificasse tutto questo. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I positivi, in Campania, calano (ma a fronte di pochi tamponi) ma ancora troppo lentamente e la folla in strada non lascia presagire nulla di buono. Repubblica Napoli riporta le parole preoccupate di Elio Manzillo,dell’ottava divisione infettivologica del. «Lachegià nei giorni a cavallo di, quando torneranno le richieste di ricoveri al pronto soccorso e noi dovremo capire come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati». Manzillo punta l’indice verso il: «Ha, e ora prova a rimediare con altre restrizioni. Ma scusate, nel momento in cui si è data la possibilità di uscire e fare shopping, era prevedibile che si verificasse tutto questo. ...

