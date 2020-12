Il Premio Ue per la libertà di pensiero all’opposizione bielorussa. Tikhanovskaya: «Lottiamo per la democrazia» – Il video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov per la libertà di pensiero all’opposizione bielorussa, che continua a battersi contro la contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko, al potere senza interruzioni dal 1994. Il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, ha consegnato il Premio a Svetlana Tikhanovskaya e Veronika Tsepkalo, in nome di tutta l’opposizione democratica rappresentata dal Consiglio di coordinamento, organismo che riunisce diverse figure della società civile bielorussa, compresa la scrittrice Premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievic. Sassoli: «Vi sosteniamo nella vostra lotta» Durante la cerimonia, che si è eccezionalmente svolta a Bruxelles, Sassoli ha detto: «Noi così ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il parlamento europeo ha assegnato ilSakharov per ladi, che continua a battersi contro la contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko, al potere senza interruzioni dal 1994. Il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, ha consegnato ila Svetlanae Veronika Tsepkalo, in nome di tutta l’opposizione democratica rappresentata dal Consiglio di coordinamento, organismo che riunisce diverse figure della società civile, compresa la scrittriceNobel per la letteratura Svetlana Aleksievic. Sassoli: «Vi sosteniamo nella vostra lotta» Durante la cerimonia, che si è eccezionalmente svolta a Bruxelles, Sassoli ha detto: «Noi così ...

