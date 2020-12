Il premier Conte stretto nella morsa: Italia rossa o arancione? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Infuria la battaglia sul colore: l’Italia sara’ zona rossa ad oltranza, tutti chiusi dentro quattro mura dal 23 dicembre al 7 gennaio; oppure arancione, con movimenti permessi all’interno del proprio Comune? Ancora non si sa. Il confronto tra Regioni, Comitato tecnico scientifico e Governo e’ gia’ teso al massimo, con prese di posizione assegnate a questo o quel presidente che subito dopo vengono smentite o rettificate. Non e’ un bel vedere. Prima si e’ fatto capire che, insomma, si potevano fare acquisti e uscire, adesso che no, bisogna stare dentro casa barricati. Senza contare che in tanti gia’ si erano organizzati e preparati con prenotazioni al ristorante, almeno a pranzo, e biglietti ferroviari per raggiungere i parenti. Intanto in Parlamento e’ stata approvata una mozione dove si chiede di autorizzare la circolazione nei piccoli comuni vicini. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Infuria la battaglia sul colore: l’Italia sara’ zona rossa ad oltranza, tutti chiusi dentro quattro mura dal 23 dicembre al 7 gennaio; oppure arancione, con movimenti permessi all’interno del proprio Comune? Ancora non si sa. Il confronto tra Regioni, Comitato tecnico scientifico e Governo e’ gia’ teso al massimo, con prese di posizione assegnate a questo o quel presidente che subito dopo vengono smentite o rettificate. Non e’ un bel vedere. Prima si e’ fatto capire che, insomma, si potevano fare acquisti e uscire, adesso che no, bisogna stare dentro casa barricati. Senza contare che in tanti gia’ si erano organizzati e preparati con prenotazioni al ristorante, almeno a pranzo, e biglietti ferroviari per raggiungere i parenti. Intanto in Parlamento e’ stata approvata una mozione dove si chiede di autorizzare la circolazione nei piccoli comuni vicini.

marcodimaio : Polemiche pretestuose su slittamento dell'incontro tra @ItaliaViva e premier #Conte. La ministra @TeresaBellanova è… - Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - petergomezblog : Franceschini: “La norma di cui ha usufruito anche il padre della compagna di Conte? L’ho voluta io, il premier non… - andreaarma : RT @jacopo_iacoboni: La tesi che se cade Conte si va a votare non sta in piedi minimamente. Ci sono circa 350 parlamentari che non saranno… - Th3P3ck : RT @claudio_2022: Carlo Nordio contro Giuseppe Conte: 'I dpcm? Un giudice può annullarli. Se si vota addio al premier'. Magari. https:… -