Il premier Conte: 'Stretta aggiuntiva per evitare terza ondata'. E apre al rimpasto di Governo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di Accordi e Disaccordi sul Nove, ha parlato della prossima Stretta sulle feste di Natale, con il Governo che dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte CORONAVIRUS: LOCKDOWN per NATALE? GOVERNO in STALLO, ecco Cosa Potrebbe Decidere il PREMIER CONTE, VIDEO iLMeteo.it Governo, ancora nulla di definitivo sulla stretta di Natale, ma si va verso la zona rossa nei festivi e prefestivi

Palazzo Chigi proseguono i vertici per le nuove misure anti-Covid, a breve la decisione. Ma la quadra dovrebbe essere Italia chiusa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3 gennaio ...

Governo, Conte parla del possibile rimpasto. La frecciata a Renzi

Il governo Conte bis è in bilico e si è in attesa dell’atteso incontro tra il premier e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che nei giorni ...

