Il “piano B” di Conte tanto segreto non era: ci ha fatto anche la tesi a Coverciano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il famigerato “piano B” dell’Inter, che Conte non ha voluto svelare a Fabio Capello dagli studi di Sky esiste davvero, ma tanto segreto non è. Anzi, come scrive la Gazzetta dello Sport, una volta era addirittura il suo “piano A”, tanto da farci la tesi per la sua laurea da allenatore, a Coverciano. Addirittura, una volta era un piano A, quando Antonio Conte era ancora un ex calciatore con l’intenzione di diventare allenatore. Per la Gazzetta sarebbe quel 4-3-1-2 “intravisto a Cagliari”, usato per “rispondere alle virate tattiche di Di Francesco”. La tesi di Coverciano presentata 14 anni fa si intitolava “Considerazioni sul 4-3-1-2 e uso didattico del video”. Relatore Franco ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il famigerato “B” dell’Inter, chenon ha voluto svelare a Fabio Capello dagli studi di Sky esiste davvero, manon è. Anzi, come scrive la Gazzetta dello Sport, una volta era addirittura il suo “A”,da farci laper la sua laurea da allenatore, a. Addirittura, una volta era unA, quando Antonioera ancora un ex calciatore con l’intenzione di diventare allenatore. Per la Gazzetta sarebbe quel 4-3-1-2 “intravisto a Cagliari”, usato per “rispondere alle virate tattiche di Di Francesco”. Ladipresentata 14 anni fa si intitolava “Considerazioni sul 4-3-1-2 e uso didattico del video”. Relatore Franco ...

