Il Parlamento Europeo ha ratificato il bilancio UE 2021-2027 e il regolamento che vincola lo stanziamento dei fondi al rispetto dello stato di diritto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Parlamento Europeo ha dato il suo consenso al Quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè il bilancio pluriennale dell’Unione Europea valido fra il 2021 e il 2027. Il testo sul bilancio era stato concordato con il Consiglio dell’Unione Europea lo scorso Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilha dato il suo consenso al Quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè ilpluriennale dell’Unione Europea valido fra ile il. Il testo suleraconcordato con il Consiglio dell’Unione Europea lo scorso

lauraboldrini : Che emozione vedere Svetlana #Tikhanovskaya ricevere dal Parlamento europeo il premio #Sakharov per la libertà di p… - lauraboldrini : Approvato al Parlamento europeo il bilancio pluriennale che rende possibile il #RecoveryPlan. L'Italia riceverà 20… - LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - ildelfinogiulio : ps: la relazione di cui sopra e approvata dal Parlamento Europeo. Non è difficile da trovare. È il primo risultato… - RobertoCervi1 : Parlamento europeo: ABOLIZIONE DELL'ANNO BISESTILE - Firma la petizione! -