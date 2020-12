Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARCELLO distrutto senza Roberta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le anticipazioni del Paradiso delle Signore ci informano sui prossimi sviluppi che accadranno proprio durante il periodo natalizio; sembra infatti che la maggior parte dei protagonisti della fiction daily di Rai 1 sia destinata a non trascorrere un Natale all’insegna della totale felicità… Abbiamo visto infatti come il ritorno del Mantovano stia distruggendo la relazione tra MARCELLO Barbieri (Pietro Masotti) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis): il ragazzo infatti si è trovato incastrato dal criminale e ciò alla fine causerà in questi giorni la fine della sua bella storia sentimentale con la Venere del Paradiso. Il Paradiso delle Signore, spoiler: MARCELLO resta in Caffetteria Ebbene sì: pur ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ledelci informano sui prossimi sviluppi che accadranno proprio durante il periodo natalizio; sembra infatti che la maggior parte dei protagonisti della fiction daily di Rai 1 sia destinata a non trascorrere un Natale all’insegna della totale felicità… Abbiamo visto infatti come il ritorno del Mantovano stia distruggendo la relazione traBarbieri (Pietro Masotti) ePellegrino (Federica De Benedittis): il ragazzo infatti si è trovato incastrato dal criminale e ciò alla fine causerà in questi giorni la fine della sua bella storia sentimentale con la Venere del. Il, spoiler:resta in Caffetteria Ebbene sì: pur ...

