Il mondo dopo il Covid | oggi alle 16 il webinar con Dominique Salvatore | economista di fama internazionale

"Lo scenario economico mondiale dopo il Covid-19. Colloquio in onore di Dominique Salvatore" è il titolo del seminario in diretta streaming (è possibile registrarsi qui) in programma oggi, mercoledì 16 dicembre, alle ore 16. Il webinar è promosso dal Dipartimento di Economia dell'Università Luigi Vanvitelli e dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sannio assieme a Confindustria Campania, il Denaro, Economy e alle associazioni Risorse e Sviluppo, Comunità Solidale e Sele d'Oro Mezzogiorno. Introducono il dibattito Vittoria Ferrandino, ordinario di Storia economica all'Università degli Studi del Sannio; Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università della

Ultime Notizie dalla rete : mondo dopo Il mondo dopo il Covid, Bassetti: “Febbre gialla candidata per prossima pandemia” Genova24.it Il piano vaccini in Italia va piano? Mentre il Cts va in cortocircuito

VACCINI: PRONTI VIA. FORSE. L'ok dell’Ema (Autorità europea per i farmaci) al vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech potrebbe arrivare il 21 dicembre, in anticipo di una sett ...

Mario Proto, i ricordi di noi colleghi «Un esempio di impegno e bravura»

Oltre 40 anni da fotoreporter di cronaca nera, e non solo. «Guardando il mondo attraverso l’obiettivo riesco a restare freddo e a fare bene il mio lavoro. Senza questo schermo, non ce la farei a fotog ...

