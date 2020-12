Il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre: significato, origini e tradizione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi per i napoletani e per i cristiani è una giornata molto importante, infatti al 16 dicembre si vive l’attesa del miracolo di San Gennaro, il sangue che da solido diventa liquido per volontà divina e segno di buon augurio per la città e per l’anno che si sta vivendo. Lo abbiamo raccontato anche in questo articolo. Quest’anno come non mai, il miracolo di San Gennaro era atteso pensando alle vittime del nuovo virus, ai medici, agli infermieri e anche ai ricercatori impegnati nel realizzare il nuovo vaccino. La messa di celebrazione questa mattina è stata alle 9.00 presso l’altare del Duomo di Napoli, nella Cappella di San Gennaro. Il monsignor Vincenzo De Gregorio ha annunciato che il miracolo non si è rinnovato. “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi per i napoletani e per i cristiani è una giornata molto importante, infatti al 16si vive l’attesa deldi San, il sangue che da solido diventa liquido per volontà divina e segno di buon augurio per la città e per l’anno che si sta vivendo. Lo abbiamo raccontato anche in questo articolo. Quest’anno come non mai, ildi Sanera atteso pensando alle vittime del nuovo virus, ai medici, agli infermieri e anche ai ricercatori impegnati nel realizzare il nuovo vaccino. La messa di celebrazione questa mattina è stata alle 9.00 presso l’altare del Duomo di Napoli, nella Cappella di San. Il monsignor Vincenzo De Gregorio ha annunciato che ilnon si è rinnovato. “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il ...

