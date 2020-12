(Di giovedì 17 dicembre 2020) Simone Gianlorenzi,di, è stato recentemente intervistato da FanPage dove ha parlato dell’ingresso diDeal Grande Fratello Vip. Un ingresso a suo dire ‘studiato’ e che ha messo in difficoltà sua moglie, dato che le due non si andrebbero anella vita reale. “Sto conda 13 anni el’avremmo incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né sil’una con l’altra. Ho visto chemolto ben preparata. Ha seguito la trasmissione, conosce bene le dinamiche, èe ha saputo mettere il dito nei punti giusti. Anche trae Tommaso o ...

StraNotizie : Il marito di Stefania Orlando su Samantha De Grenet: “Entrata per provocare, non si vanno a genio neanche fuori”… - blujasmine3 : RT @eleonora_mnt: Dayane a Stefania: 'questo è di tuo marito?' Stefania: 'sisi ma mettilo.....sarà contento Simone' ???????????? #gfvip @Simo… - eleonora_mnt : Dayane a Stefania: 'questo è di tuo marito?' Stefania: 'sisi ma mettilo.....sarà contento Simone' ???????????? #gfvip @SimoGianlorenzi - pergliamicisa : RT @SimoGianlorenzi: Comunque la vera notizia shock di oggi è che mi intervistano pure! #gfvip - DreamSposa : RT @SimoGianlorenzi: Comunque la vera notizia shock di oggi è che mi intervistano pure! #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : marito Stefania

Il marito di Stefania Orlando sembra essere furioso per l’ingresso al GF Vip di Samantha De Grenet, che potrebbe essere una minaccia per sua moglie. Simone Gianlorenzi per molti è parte effettiva del ...Spettacoli e Cultura - Simone non risparmia critiche su Tommaso Zorzi e sulla De Grenet. E adesso sembra che Simone Gianlorenzi sia una concorrente ombra di questa edizione del programma di Alfonso ...