Il killer di Twitter condannato a morte: ha stuprato e ucciso 9 giovani adescate online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Condanna a morte per il killer di Twitter, alla quale il trentenne reo confesso Takahiro Shiraishi - colpevole di aver ucciso nove giovani, abusando di loro e smembrando i loro corpi - non intende... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Condanna aper ildi, alla quale il trentenne reo confesso Takahiro Shiraishi - colpevole di avernove, abusando di loro e smembrando i loro corpi - non intende...

Corriere : L’incontro nel deserto e il killer robot: ecco le ultime ore dello scienziato nucleare ... - stammiLontano : RT @LaStampa: Giappone, condannato a morte “il killer di Twitter”: uccise nove persone conosciute sul social - lablegia : RT @gippu1: Ma il più straordinario uso di 'Per Elisa' in un film forse lo troviamo in 'Elephant' (Gus van Sant, 2003), che sovrappone il p… - ILoveFunnyCats_ : RT @Affaritaliani: 'Godeva nel vedere morire i pazienti' Trent'anni di carcere all'infermiera killer - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ?? #GIAPPONE ???? Condannato a morte Takahiro Shiraishi, “il killer di Twitter”: uccise 9 persone conosciute sul social. S… -