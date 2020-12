Il Governo si riunisce oggi: nuove misure in arrivo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si va verso una stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio Dopo le immagini di domenica 13 dicembre, la prima dell’Italia quasi in maggioranza in zona gialla il Governo ha deciso di muoversi per attuare una nuova stretta. Leggi anche: Il Governo valuta una stretta: zona rossa a Natale e Capodanno Alle 12 di oggi, 16 dicembre, la riunione che determinerà se scatterà una nuova zona rossa, una sorta di lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia. Che significherebbe? Ristoranti chiusi, negozi non di prima necessità nuovamente con le serrande abbassate e divieto di spostamenti tra comuni se non per i soliti motivi di necessità o lavoro. Si vuole a tutti i costi scongiurare una terza ondata per consentire anche il rientro “in tranquillità”, a gennaio, nelle scuole. Anche se non è detto che dal 7 gennaio si torni in presenza: troppi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si va verso una stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio Dopo le immagini di domenica 13 dicembre, la prima dell’Italia quasi in maggioranza in zona gialla ilha deciso di muoversi per attuare una nuova stretta. Leggi anche: Ilvaluta una stretta: zona rossa a Natale e Capodanno Alle 12 di, 16 dicembre, la riunione che determinerà se scatterà una nuova zona rossa, una sorta di lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia. Che significherebbe? Ristoranti chiusi, negozi non di prima necessità nuovamente con le serrande abbassate e divieto di spostamenti tra comuni se non per i soliti motivi di necessità o lavoro. Si vuole a tutti i costi scongiurare una terza ondata per consentire anche il rientro “in tranquillità”, a gennaio, nelle scuole. Anche se non è detto che dal 7 gennaio si torni in presenza: troppi ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo riunisce oggi Coronavirus, ultime news. Cts: "Inasprire le misure". Convocata riunione governo-Regioni Sky Tg24 Più restrizioni a Natale, si decide alle 12: gli scienziati spingono per la zona rossa

Il governo si riunisce per scegliere quali misure aggiuntive adottare per il periodo delle feste: dal lockdown lungo dal 24 dicembre al 6 gennaio alle limitazioni ad hoc per festivi e prefestivi.

Covid, Rezza: «Troppi morti, senza restrizioni costretti al lockdown», doccia fredda per le scuole

Le parole di Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 nel nostro paese.

