Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul Dl Ristori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - L'aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul dl Ristori. Hanno votato a favore 154 Senatori, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera. Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - L'aula delha votato a favore dellaposta dalsul dl. Hanno votato a favore 154ri, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera.

fisco24_info : Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul Dl Ristori: AGI - L'aula del Senato ha votato a favore della fiduci… - Simone75518033 : Probabilmente se il #Governo avesse avuto l’umiltà di chiedere scusa al paese in almeno alcune circostanze da Marzo… - politologoScar1 : @matteorenzi @ItaliaViva Il copione si ripete.. ti prendi la settimana di celebrità e poi facendo finta di aver ott… - OmbraDuca : RT @Gio2020Gio: @Stefano173456 Io spero sempre in una sana veloce randellata sulle gengive, tanto da fargli capire chi 'comanda' e, che nn… - gjscco : RT @Gio2020Gio: @Stefano173456 Io spero sempre in una sana veloce randellata sulle gengive, tanto da fargli capire chi 'comanda' e, che nn… -

Ultime Notizie dalla rete : governo ottenuto Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul Dl Ristori AGI - Agenzia Italia Condannata al carcere l’Angelina Jolie iraniana

L'influencer iraniana che voleva assomigliare ad Angelina Jolie è stata condannata a 10 anni di carcere. Le accuse comprendono blasfemia, guadagni illeciti e incitazione alla ... Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul Dl Ristori

AGI - L'aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul dl ristori. Hanno votato a favore 154 senatori, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera. Secondo le stime, e ... L'influencer iraniana che voleva assomigliare ad Angelina Jolie è stata condannata a 10 anni di carcere. Le accuse comprendono blasfemia, guadagni illeciti e incitazione alla ...AGI - L'aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul dl ristori. Hanno votato a favore 154 senatori, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera. Secondo le stime, e ...