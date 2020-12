Il futuro del calcio in tv è il 5G: campi invasi dai cellulari, sostituiranno le telecamere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il futuro del calcio in tv andrà in onda per la prima volta nella seconda divisione tedesca: Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück. Per la prima volta esordisce il 5g come standard per la trasmissione di un evento sportivo, grazie ad un accordo tra Vodafone e Sky. Il CEO Hannes Ametsreiter promette un’esperienza visiva completamente nuova: “Ci sono prospettive per schermi televisivi e telefoni cellulari cmai esistite prima”, ha detto alla Faz. Le telecamere utilizzate solitamente per la trasmissione in diretta sono cablate. Le immagini vengono inviate al veicolo di trasmissione esterno, da lì vengono inviate poi via satellite o fibra ottica nello studio e sugli schermi. Con il 5G in tempo reale dovrebbe diventare più facile e veloce. Se tutto funziona, le immagini delle telecamere wireless vengono inviate ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildelin tv andrà in onda per la prima volta nella seconda divisione tedesca: Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück. Per la prima volta esordisce il 5g come standard per la trasmissione di un evento sportivo, grazie ad un accordo tra Vodafone e Sky. Il CEO Hannes Ametsreiter promette un’esperienza visiva completamente nuova: “Ci sono prospettive per schermi televisivi e telefonicmai esistite prima”, ha detto alla Faz. Leutilizzate solitamente per la trasmissione in diretta sono cablate. Le immagini vengono inviate al veicolo di trasmissione esterno, da lì vengono inviate poi via satellite o fibra ottica nello studio e sugli schermi. Con il 5G in tempo reale dovrebbe diventare più facile e veloce. Se tutto funziona, le immagini dellewireless vengono inviate ...

