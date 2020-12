Il duro sfogo di Tom Cruise nell’audio contro lo staff che non rispetta le misure Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un messaggio audio che sta girando in queste ore, ci mostra Tom Cruise particolarmente arrabbiato con lo staff sul set di “Mission: Impossible 7”. Mentre in Italia si discute di zona rossa, come notato con il pezzo di questa mattina, sta facendo il giro del web un vocale che viene associato al noto attore americano, evidentemente coinvolto da un punto di vista emotivo nella questione Covid. Parole molto dure nei confronti di alcuni dipendenti, che non avrebbero rispettato il protocollo, essendo troppo vicini. L’audio di Tom Cruise, cosa sappiamo La vicenda, dunque, è di facile lettura. A fine articolo trovate il tweet con cui potete ascoltare anche il messaggio vocale. Per semplificarvi la vita, qui di seguito vi riportiamo un estratto della traduzione, prima di entrare nel merito di questa vicenda, ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un messaggio audio che sta girando in queste ore, ci mostra Tomparticolarmente arrabbiato con losul set di “Mission: Impossible 7”. Mentre in Italia si discute di zona rossa, come notato con il pezzo di questa mattina, sta facendo il giro del web un vocale che viene associato al noto attore americano, evidentemente coinvolto da un punto di vista emotivo nella questione. Parole molto dure nei confronti di alcuni dipendenti, che non avrebberoto il protocollo, essendo troppo vicini. L’audio di Tom, cosa sappiamo La vicenda, dunque, è di facile lettura. A fine articolo trovate il tweet con cui potete ascoltare anche il messaggio vocale. Per semplificarvi la vita, qui di seguito vi riportiamo un estratto della traduzione, prima di entrare nel merito di questa vicenda, ...

sportli26181512 : #Maradona, Renica distrugge Facci: 'Arrogante, in malafede, getti solo fango': Ecco il duro sfogo dell'ex compagno… - LauraCarrese : RT @_alebaldi_: Piccolo sfogo. Bisogna fare il lockdown duro natalizio perché la fottuta Germania lo fa? Loro hanno una curva in salita, NO… - _alebaldi_ : Piccolo sfogo. Bisogna fare il lockdown duro natalizio perché la fottuta Germania lo fa? Loro hanno una curva in sa… - infoitsport : Rabbia Dybala, duro sfogo dopo il gol liberatorio - infoitinterno : Duro sfogo della moglie di Paolo Rossi 'Così hanno infangato mio marito' -