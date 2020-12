Il divertente video di Thor, il cane che ha fatto il giro del mondo per il suo strano e particolare modo di dormire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Thor, un dolce cane di razza bulldog americano, è diventato una star sul web. I suoi video mentre dorme sono diventati nel giro di pochi giorni virali. Penserete, ma cosa c’è di tanto divertente nel guardare un cane che dorme? Dovreste assolutamente guardare questo video per capire. Thor, come tanti cani bulldog, mentre dorme russa, e lo fa in un modo totalmente assurdo, poiché sembra imitare la voce di Paperino! I proprietari hanno deciso di condividere sui social i video del proprio cane, poiché il suo modo di russare è davvero esilarante. Inoltre, Thor non solo russa, ma muove anche le gambe, come se stesse correndo, e fa tutto questo mentre dorme, emettendo dei ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 dicembre 2020), un dolcedi razza bulldog americano, è diventato una star sul web. I suoimentre dorme sono diventati neldi pochi giorni virali. Penserete, ma cosa c’è di tantonel guardare unche dorme? Dovreste assolutamente guardare questoper capire., come tanti cani bulldog, mentre dorme russa, e lo fa in untotalmente assurdo, poiché sembra imitare la voce di Paperino! I proprietari hanno deciso di condividere sui social idel proprio, poiché il suodi russare è davvero esilarante. Inoltre,non solo russa, ma muove anche le gambe, come se stesse correndo, e fa tutto questo mentre dorme, emettendo dei ...

