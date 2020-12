Il desiderio di vivere

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vincenzo Calafiore 16 Dicembre 2020 Sai , mi è difficile ascoltare il rumore di quel mio fiume amaro che scorrendo dentro me, opacizza le magie del mio tempo, anche se è un tempo sbandato, a cui soggiogato vado a piccoli passi, in un moto continuo così succede che ogni mattino scopro di me qualcosa di più. E’ straordinario, ma lo è altrettanto la morte, così leggera e sospesa in tante attese di destini logori e macerati come vecchi legni in balia degli oceani per anni. Non è paura la mia! Tu hai pensato che io abbia paura di quel che mi attende da qualche parte … a lei chiedo solamente che sia ben affilata la lama che si porterà via l’anima.. ecco io non ho paura di lei quanto del dolore che tanto conosco. E più mi guardo allo specchio e più mi pare d’essere legno così pieno di mare che nemmeno il fuoco riesce a bruciare. Mi vedi? Ti ...