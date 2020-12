Il Covid dilaga in California: distribuiti 5 mila sacchi per cadaveri e 60 obitori mobili (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una brutta situazione: mentre i vaccini contro il Covid-19 cominciano ad essere iniettati al personale sanitario in tutto il Paese, la California sta vivendo la più grave crisi di Covid dall'inizio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una brutta situazione: mentre i vaccini contro il-19 cominciano ad essere iniettati al personale sanitario in tutto il Paese, lasta vivendo la più grave crisi didall'inizio ...

Lo stato americano sta vivendo il momento più drammatico dall'inizio della pandemia: nelle ultime due settimane, i ricoveri sono aumentati del 68% e quelli in terapia intensiva del 54%.

Con il Covid la povertà dilaga: nella Capitale il dramma dei nuovi indigenti rivelato dalla Caritas

Caritas: nella Capitale un aumento esponenziale di nuovi poveri Dunque, non solo in tutto il Paese (a Milano l’associazione ‘Pane Quotidiano denuncia numeri di persone in difficoltà impressionati), ...

