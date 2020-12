Il coronavirus non si arresta, aumentano i nuovi positivi e le vittime. Governo pensa a una Italia “rossa” nei giorni delle festività (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 680 decessi. Un dato, quest'ultimo che porta a 66.537 il numero dei morti nel nostro Paese da inizio Pandemia. Ieri, i nuovi casi erano 14.844 e le vittime 846. Continuano a calare (oggi sono -17.607) i numeri degli attuali positivi che oggi sono 645.706. Salgono di 34.495 i dimessi/guariti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss.Ci sono 26.807 persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali Italiani, 445 meno di ieri. Nelle terapie intensive sono ricoverate 2926 persone, 77 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 191 gli ingressi in terapia intensiva (ieri 199). In isolamento domiciliare si trovano oggi 615.883 (-17085 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 icasi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore ine 680 decessi. Un dato, quest'ultimo che porta a 66.537 il numero dei morti nel nostro Paese da inizio Pandemia. Ieri, icasi erano 14.844 e le846. Continuano a calare (oggi sono -17.607) i numeri degli attualiche oggi sono 645.706. Salgono di 34.495 i dimessi/guariti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss.Ci sono 26.807 persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedalini, 445 meno di ieri. Nelle terapie intensive sono ricoverate 2926 persone, 77 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 191 gli ingressi in terapia intensiva (ieri 199). In isolamento domiciliare si trovano oggi 615.883 (-17085 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono ...

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Coronavirus nel mondo: Usa, uno su 4 non vuole vaccinarsi la Repubblica Coronavirus, 17.572 nuovi casi e 680 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi in Italia. Sono 17.572 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 14.844 positivi registrati nelle 24 ore precedenti. In calo i decessi, sono 680 (ieri erano stati 846) ...

