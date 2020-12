Il cashback di Natale non basta? Il timore che lo prenda un in italiano su tre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il cashback di Natale rischia di essere un autogol per il Governo. Dopo aver sostanzialmente contribuito agli assembramenti creatisi in diverse parti d’Italia nei giorni passati – ché il cashback è un incentivo alla spesa e se non ti muovi per spendere, è difficile tu possa farlo – si teme che non ci sia la copertura necessaria affinché gli italiani ottengano il rimborso promesso di 150 euro (su una spesa complessiva di 1500 euro da effettuare entro il 31 dicembre). Sono 4,2 milioni le persone che hanno chiesto di iscriversi al programma e così c’è il rischio che i fondi stanziati per il periodo natalizio (228 milioni di euro) non bastino. Così si aprono due scenari, nel caso in cui tutti gli iscritti al programma abbiano il diritto ad ottenere i 150 euro di cashback: il rimborso verrebbe dato solo ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildirischia di essere un autogol per il Governo. Dopo aver sostanzialmente contribuito agli assembramenti creatisi in diverse parti d’Italia nei giorni passati – ché ilè un incentivo alla spesa e se non ti muovi per spendere, è difficile tu possa farlo – si teme che non ci sia la copertura necessaria affinché gli italiani ottengano il rimborso promesso di 150 euro (su una spesa complessiva di 1500 euro da effettuare entro il 31 dicembre). Sono 4,2 milioni le persone che hanno chiesto di iscriversi al programma e così c’è il rischio che i fondi stanziati per il periodo natalizio (228 milioni di euro) non bastino. Così si aprono due scenari, nel caso in cui tutti gli iscritti al programma abbiano il diritto ad ottenere i 150 euro di: il rimborso verrebbe dato solo ad ...

