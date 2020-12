Il calcio-playstation chiude il cerchio | la Supercoppa Italiana si chiamerà “PS5 Supercup”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il nuovo, di nome e di fatto. Senza pubblico, con gli effetti audio posticci mutuati direttamente dai videogiochi, e ora direttamente sponsorizzati. Una deriva che trova la sua degna conclusione con il nuovo battesimo della, che dalla prossima edizione siPS5. Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di partnership per la prossima coppa che vedrà in campo il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Juventus e il Napoli, che a sua volta ha vinto la “Coppa Italia Coca-Cola”. “Esprimiamo grande soddisfazione per aver raggiunto questo accordo con Sony Interactive Entertainment Italia – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A – il ...