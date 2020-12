I penultimatum di Renzi al governo sono diventati una barzelletta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’analisi politica più ficcante proviene dall’account satirico Lercio che inventandosi un finto titolo scrive «Renzi: “Coronavirus problema serio, ma torniamo a parlare di me”». Perché lui, Renzi, in questi giorni non è per niente “sereno” anzi è addirittura elettrizzato come gli capita ogni volta che il suo nome circola sulle bocche dei cronisti parlamentari e degli editorialisti: inventarsi una crisi di governo in piena pandemia gli fa guadagnare palinate di giornali che potrebbe solo sognarsi con il suo partito mai decollato. Però Renzi è così, gode nel minacciare di fare fallire le feste degli altri non potendo, da tempo, organizzarne una sua. Il leader di Italia Viva, quello che doveva abbandonare la politica perché “io sono diverso da tutti gli altri” e invece è ancora qui, si prepara a diventare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’analisi politica più ficcante proviene dall’account satirico Lercio che inventandosi un finto titolo scrive «: “Coronavirus problema serio, ma torniamo a parlare di me”». Perché lui,, in questi giorni non è per niente “sereno” anzi è addirittura elettrizzato come gli capita ogni volta che il suo nome circola sulle bocche dei cronisti parlamentari e degli editorialisti: inventarsi una crisi diin piena pandemia gli fa guadagnare palinate di giornali che potrebbe solo sognarsi con il suo partito mai decollato. Peròè così, gode nel minacciare di fare fallire le feste degli altri non potendo, da tempo, organizzarne una sua. Il leader di Italia Viva, quello che doveva abbandonare la politica perché “iodiverso da tutti gli altri” e invece è ancora qui, si prepara a diventare ...

